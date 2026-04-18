Локомотив-Кубань — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Определились все пары плей-офф НБА после игр плей-ин

Стали известны все пары плей-офф НБА. Окончательная сетка сформировалась после заключительных матчей плей-ин, сыгранных в ночь на субботу: «Орландо Мэджик» победил «Шарлотт Хорнетс» с рекордной разницей в истории турниров плей-ин (121:90), а «Финикс Санз» отправил в отпуск баскетболистов «Голден Стэйт Уорриорз» (111:96).

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
18 апреля 2026, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
111 : 96
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Грин - 36, Букер - 20, Гудвин - 19, Брукс - 13, О'Нил - 11, Игодаро - 10, Гиллеспи - 2, Данн, Коффи, Аллен, Малуач, Буей, Хайсмит, Флеминг
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 23, Карри - 17, Мелтон - 16, Порзингис - 11, Сантос - 9, Хорфорд - 9, Грин - 5, Пэйтон II - 4, Спенсер - 2, Ричард, Бэсси, Карри

Западная конференция

Победитель конференции «Оклахома-Сити Тандер» встретится с «Финикс Санз». «Сан-Антонио» сыграет с «Портленд Трэйл Блэйзерс».

«Денвер Наггетс» встретится в первом раунде плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз», а «Лос-Анджелес Лейкерс» — с «Хьюстон Рокетс».

Восточная конференция

Победитель конференции «Детройт Пистонс» сыграет с «Орландо Мэджик». «Бостон Селтикс» встретится с «Филадельфией Сиксерс».

В первом раунде «Нью-Йорк Никс» сыграет с «Атлантой Хоукс», а «Кливленд Кавальерс» — с «Торонто Рэпторс».

Плей-офф стартует в ночь на 19 апреля.

В прошлом сезоне чемпионом НБА стал клуб «Оклахома-Сити Тандер».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
