Локомотив-Кубань — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Результаты матчей НБА 18 апреля

Результаты матчей НБА 18 апреля
В ночь с 17 на 18 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) состоялся очередной игровой день сезона-2025/2026, в рамках которого прошли два заключительных матча раунда плей-ин. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Результаты игрового дня НБА 18 апреля:

«Орландо Мэджик» — «Шарлотт Хорнетс» — 121:90;
«Финикс Санз» — «Голден Стэйт Уорриорз» — 121:96.

Напомним, игры стадии плей-офф начнутся 19 апреля. Лидером Западной конференции по итогам регулярного чемпионата стали чемпиона прошлого сезона «Оклахома-Сити Тандер», лидером Восточной конференции — «Детройт Пистонс». «Орландо» выходит в плей-офф и встретится с лидером Востока, а «Финикс Санз» сыграет с действующими чемпионами.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Решающие матчи плей-ин НБА — 2026: стали известны все участники плей-офф!
Решающие матчи плей-ин НБА — 2026: стали известны все участники плей-офф!
