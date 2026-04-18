«Хочу отдохнуть и побыть с внуками». Док Риверс завершает тренерскую карьеру

Бывший главный тренер «Милуоки Бакс» Док Риверс рассказал, что принял решение не продолжать карьеру.

«Мы встречались, кажется, около семи недель назад, и у меня с владельцами был отличный разговор. Мы друг друга поняли, и они спросили, что я вообще хочу дальше. Один из владельцев сказал: есть вариант — если мы так сделаем, ты можешь остаться ещё на год-два. И я сразу ответил: нет. Без вариантов.

Я сказал своим тренерам: всё, я заканчиваю. Я любил тренировать, правда любил. Я многого добился. Хорошего было гораздо больше, чем плохого. Но в итоге я отдал баскетболу 40 или 47 лет своей жизни, сам уже не помню, без пауз. И мне просто нужен перерыв. Хочу отдохнуть. Побыть с внуками, просто пожить.

Знаешь, я даже планирую сходить на пару матчей, сесть где-нибудь среди болельщиков и просто посмотреть игру. Не в первом ряду — а просто среди людей, как обычный зритель», — сказал Риверс в подкасте Билла Симонса.

Риверс возглавлял «Орландо Мэджик», «Бостон Селтикс», «Лос-Анджелес Клипперс», «Филадельфию Сиксерс» и «Милуоки Бакс». В 2008 году он привёл «Бостон» к чемпионству в НБА.