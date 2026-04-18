Локомотив-Кубань — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Стив Керр — после вылета «Голден Стэйт»: не знаю, что будет дальше

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мыслями о будущем после вылета команды из плей-ин. «Голден Стэйт» завершил сезон после поражения от «Финикс Санз» в финальном матче плей-ин со счётом 96:111.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
18 апреля 2026, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
111 : 96
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Грин - 36, Букер - 20, Гудвин - 19, Брукс - 13, О'Нил - 11, Игодаро - 10, Гиллеспи - 2, Данн, Коффи, Аллен, Малуач, Буей, Хайсмит, Флеминг
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 23, Карри - 17, Мелтон - 16, Порзингис - 11, Сантос - 9, Хорфорд - 9, Грин - 5, Пэйтон II - 4, Спенсер - 2, Ричард, Бэсси, Карри

«Я не знаю, что будет дальше. Я по-прежнему люблю тренировать. Но понимаю — у такой работы всегда есть срок годности. Работать со Стефеном Карри, который, без сомнения, величайший лидер франшизы, какого я только видел в любом виде спорта… Он позволяет мне быть его тренером, он действительно хочет, чтобы его тренировали, и он невероятный партнёр и соратник. Единственное, что я для себя точно понял, — мне невероятно повезло», — сказал Керр на пресс-конференции после матча.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Голден Стэйт» завершил выступление в сезоне-2025/2026 после проигрыша «Финиксу» в плей-ин
