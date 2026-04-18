Стив Керр — после вылета «Голден Стэйт»: не знаю, что будет дальше

Главный тренер «Голден Стэйт Уорриорз» Стив Керр поделился мыслями о будущем после вылета команды из плей-ин. «Голден Стэйт» завершил сезон после поражения от «Финикс Санз» в финальном матче плей-ин со счётом 96:111.

«Я не знаю, что будет дальше. Я по-прежнему люблю тренировать. Но понимаю — у такой работы всегда есть срок годности. Работать со Стефеном Карри, который, без сомнения, величайший лидер франшизы, какого я только видел в любом виде спорта… Он позволяет мне быть его тренером, он действительно хочет, чтобы его тренировали, и он невероятный партнёр и соратник. Единственное, что я для себя точно понял, — мне невероятно повезло», — сказал Керр на пресс-конференции после матча.