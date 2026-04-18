Грин — о переходе Дюранта в «Хьюстон»: это было выгодно для всех

Форвард «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймонд Грин поделился воспоминаниями о прошлогоднем межсезонье, когда Кевин Дюрант ушёл из «Финикса» и был обменян в «Хьюстон».

«Давайте не будем всё сваливать на Кевина, будто он не выдающийся игрок. Кевин — это Кевин, он велик, и за ним такого рода наезды при мне не пройдут. Его команда тогда не боролась на последнем издыхании за попадание в плей-офф — у Кевина всё нормально, у них всё нормально. Если посмотреть на ситуацию трезво, этот обмен оказался выгоден для обеих сторон, и для самого Кевина тоже. «Хьюстону» это пошло на пользу, и «Финиксу» это пошло на пользу», — сказал Грин на пресс-конференции.