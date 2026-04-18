Грегг Попович посетил тренировку «Спёрс» перед стартом плей-офф

Легендарный тренер «Сан-Антонио Спёрс» Грегг Попович посетил тренировку команды перед стартом плей-офф и пообщался с тренерским штабом.

По словам ДеАарона Фокса, Попович поздравил команду с результатом 62–20 в регулярном чемпионате и дал несколько советов перед стартом решающей стадии сезона.

«Он один из самых побеждающих тренеров в истории, один из тренеров с наибольшим количеством чемпионских перстней. Так что вполне логично, что он решил прийти и сказать своё слово», — приводит слова Фокса издание The Athletic.

Попович завершил тренерскую карьеру в мае прошлого года после перенесённого инсульта и с тех пор редко появляется рядом с командой. Тем не менее он продолжает регулярно посещать тренировочную базу клуба и остаётся вовлечённым в жизнь «Спёрс». Игроки отмечают, что его присутствие не создаёт давления, а наоборот — дополнительно мотивирует команду перед плей-офф.