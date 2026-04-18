Локомотив-Кубань — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Букер прокомментировал эпизод с Грином, который привёл к удалениям в конце матча плей-ин

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер высказался об эпизоде с форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином, в результате которого оба игрока были удалены за диалоги с рефери в четвёртой четверти. Встреча завершилась победой «Финикса» (111:96).

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
18 апреля 2026, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
111 : 96
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Грин - 36, Букер - 20, Гудвин - 19, Брукс - 13, О'Нил - 11, Игодаро - 10, Гиллеспи - 2, Данн, Коффи, Аллен, Малуач, Буей, Хайсмит, Флеминг
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 23, Карри - 17, Мелтон - 16, Порзингис - 11, Сантос - 9, Хорфорд - 9, Грин - 5, Пэйтон II - 4, Спенсер - 2, Ричард, Бэсси, Карри

«Я уже бывал в таких ситуациях и понимаю, что происходит. Мой старший брат раньше обыгрывал меня в NBA Live, и я психовал. Он — конкурент, он просто очень любит баскетбол», — приводит слова Букера аккаунт Clutch Points в социальной сети X.

В этом матче Букер набрал 20 очков и отдал 8 результативных передач. На счету Грина 5 очков и 6 передач. В первом раунде плей-офф команда сыграет с действующими чемпионами — «Оклахома-Сити Тандер».

