Букер прокомментировал эпизод с Грином, который привёл к удалениям в конце матча плей-ин

Защитник «Финикс Санз» Девин Букер высказался об эпизоде с форвардом «Голден Стэйт Уорриорз» Дрэймондом Грином, в результате которого оба игрока были удалены за диалоги с рефери в четвёртой четверти. Встреча завершилась победой «Финикса» (111:96).

«Я уже бывал в таких ситуациях и понимаю, что происходит. Мой старший брат раньше обыгрывал меня в NBA Live, и я психовал. Он — конкурент, он просто очень любит баскетбол», — приводит слова Букера аккаунт Clutch Points в социальной сети X.

В этом матче Букер набрал 20 очков и отдал 8 результативных передач. На счету Грина 5 очков и 6 передач. В первом раунде плей-офф команда сыграет с действующими чемпионами — «Оклахома-Сити Тандер».