Томович — о матче с «Пармой»: нужно выиграть, чтобы победы вошли в привычку

Главный тренер «Локомотива-Кубань» Томислав Томович поделился ожиданиями от предстоящего матча с «Пармой» и отметил важность победы перед стартом плей-офф.

«Парма» сейчас испытывает некоторые проблемы с составом, но мы исходим из того, что в субботу они выставят против нас всех сильнейших из тех, кто доступен. В любом случае у нас есть на этот матч свои задачи, и мы будем их решать, нарабатывать командную игру к плей-офф. Выиграть нужно для того, чтобы, во-первых, победы входили в привычку, а во-вторых, чтобы набрать ход к самой важной части сезона.

Буду рад увидеть как можно больше болельщиков… Мы постараемся сделать так, чтобы эти люди ушли после матча домой в отличном настроении», – приводит слова Томовича пресс-служба Единой лиги.

«Локомотив-Кубань» и «Парма» занимают четвёртое и пятое места в турнирной таблице соответственно. Команды встретятся между собой в первом раунде плей-офф.