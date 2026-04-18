Локомотив-Кубань — Бетсити Парма. Прямая трансляция
«Енисей» — УНИКС, результат матча 18 апреля 2026, счет 86:92, Единая лига ВТБ – 2025/2026

Дабл-дабл Рейнольдса помог УНИКСу победить «Енисей» в выездном матче Единой лиги
Комментарии

В субботу, 18 марта, в Красноярске на площадке «Арена-Север» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Енисей» принимал казанский УНИКС. Встреча шла в равной борьбе и завершилась победой гостей со счётом 92:86 (25:12, 20:33, 19:22, 22:25).

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 апреля 2026, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
86 : 92
УНИКС
Казань
Енисей: Коулмэн - 21, Тасич - 18, Рыжов - 14, Евдокимов - 13, Касаткин - 10, Артис - 5, Долинин - 3, Ведищев - 2, Сонько, Шлегель, Скуратов, Ванин
УНИКС: Рейнольдс - 31, Захаров - 18, Бингэм - 12, Лопатин - 11, Швед - 8, Беленицкий - 6, Стюарт - 5, Манфорд - 1, Абдулбасиров, Белоусов

В составе хозяев лучшим стал форвард Данило Тасич, набравший 18 очков. Также на его счету восемь подборов, пять передач, один перехват и две потери при коэффициенте эффективности «+30».

Лучшим в матче стал центровой казанской команды Джален Рейнольдс, записавший в свой актив 31 очко, 10 подборов, шесть передач, два перехвата без потерь. Его показатель эффективности составил «+43».

Элитный снайпер и рекордсмен. Кто поможет УНИКСу в плей-офф вместо Тайрона Брюэра
