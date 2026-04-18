Локомотив-Кубань — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Карри высказался о своём будущем в НБА

Защитник «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился своим мнением о том, сколько ещё планирует выступать в НБА.

«Точно ещё несколько лет. Пока никаких разговоров о продлении не было, так что «Уорриорз» ждёт насыщенное лето», — заявил Карри на пресс-конференции после матча с «Финикс Санз» (96:111).

В текущем сезоне Карри провёл 43 матча, в среднем набирая 26,6 очка, делая 4,7 передачи и 3,6 подбора за игру. Он реализует 39,3% трёхочковых и 92,3% штрафных бросков.

Карри является одним из величайших игроков в истории франшизы: он четырёхкратный чемпион НБА в составе «Голден Стэйт», двукратный MVP лиги и олимпийский чемпион. За «Уорриорз» разыгрывающий провёл уже 14 сезонов.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
«Голден Стэйт» завершил выступление в сезоне-2025/2026 после проигрыша «Финиксу» в плей-ин
