Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Локомотив-Кубань — Бетсити Парма. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Перасович — о победе УНИКСа: сегодня мне пришлось понервничать
Комментарии

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу команды в матче с «Енисеем» (92:86) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

Единая лига ВТБ . Регулярный чемпионат
18 апреля 2026, суббота. 12:00 МСК
Енисей
Красноярск
Окончен
86 : 92
УНИКС
Казань
Енисей: Коулмэн - 21, Тасич - 18, Рыжов - 14, Евдокимов - 13, Касаткин - 10, Артис - 5, Долинин - 3, Ведищев - 2, Сонько, Шлегель, Скуратов, Ванин
УНИКС: Рейнольдс - 31, Захаров - 18, Бингэм - 12, Лопатин - 11, Швед - 8, Беленицкий - 6, Стюарт - 5, Манфорд - 1, Абдулбасиров, Белоусов

«Поздравляю обе команды. Это была очень хорошая игра. Мы начали плохо, без всякого напряжения, и у нас просто не было шансов в первой четверти.

Но после второй десятиминутки мы стали лучше действовать в нападении. Наши ребята – Джален Рейнольдс, Денис Захаров, Михаил Беленицкий – проявили характер и показали хорошую игру. Они действительно боролись. В итоге мы стали контролировать матч, пусть и с небольшим отрывом.

Получаю ли я удовольствия от напряжённых концовок? Нет, мне больше нравится, когда моя команда выигрывает легче, например, решает исход ещё в третьей четверти. Сегодня мне пришлось понервничать. Но такова сейчас наша реальность. У нас много травмированных игроков, к тому же добавились новички. Не все ещё понимают свои роли. Нам нужно проделать большую работу, чтобы быть готовыми к плей-офф», – приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.

Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android