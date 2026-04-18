Перасович — о победе УНИКСа: сегодня мне пришлось понервничать

Главный тренер УНИКСа Велимир Перасович прокомментировал победу команды в матче с «Енисеем» (92:86) в рамках регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ.

«Поздравляю обе команды. Это была очень хорошая игра. Мы начали плохо, без всякого напряжения, и у нас просто не было шансов в первой четверти.

Но после второй десятиминутки мы стали лучше действовать в нападении. Наши ребята – Джален Рейнольдс, Денис Захаров, Михаил Беленицкий – проявили характер и показали хорошую игру. Они действительно боролись. В итоге мы стали контролировать матч, пусть и с небольшим отрывом.

Получаю ли я удовольствия от напряжённых концовок? Нет, мне больше нравится, когда моя команда выигрывает легче, например, решает исход ещё в третьей четверти. Сегодня мне пришлось понервничать. Но такова сейчас наша реальность. У нас много травмированных игроков, к тому же добавились новички. Не все ещё понимают свои роли. Нам нужно проделать большую работу, чтобы быть готовыми к плей-офф», – приводит слова Перасовича пресс-служба клуба.