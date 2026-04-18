«Его слова многое для меня значат». Брукс поделился эмоциями от разговора с Керром

Форвард «Финикс Санс» Диллон Брукс рассказал о своём разговоре с главным тренером «Голден Стэйт Уорриорз» Стивом Керром после сегодняшнего матча плей-ин.

«Он сказал мне очень тёплые слова, и это было действительно приятно — особенно потому, что мы поговорили об этом лично. Здорово, когда человек, который раньше позволял себе спорные или критические замечания в твой адрес, затем подходит и отмечает, как много ты сделал. Стив Керр наблюдал за мной ещё в «Мемфисе», потом в «Хьюстоне», а теперь и в «Финиксе» — можно сказать, следил за всей моей карьерой. И услышать от него, что я оказываю влияние на команды, помогаю создавать культуру и являюсь сильным игроком, для меня значит очень многое», — сказал Брукс на пресс-конференции.

В этом матче «Финикс» обыграл «Голден Стэйт» и вышел в плей-офф, где в первом раунде встретится с «Оклахома-Сити Тандер».