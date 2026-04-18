Локомотив-Кубань — Бетсити Парма. Прямая трансляция
«Его слова многое для меня значат». Брукс поделился эмоциями от разговора с Керром

«Его слова многое для меня значат». Брукс поделился эмоциями от разговора с Керром
Форвард «Финикс Санс» Диллон Брукс рассказал о своём разговоре с главным тренером «Голден Стэйт Уорриорз» Стивом Керром после сегодняшнего матча плей-ин.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
18 апреля 2026, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
111 : 96
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Грин - 36, Букер - 20, Гудвин - 19, Брукс - 13, О'Нил - 11, Игодаро - 10, Гиллеспи - 2, Данн, Коффи, Аллен, Малуач, Буей, Хайсмит, Флеминг
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 23, Карри - 17, Мелтон - 16, Порзингис - 11, Сантос - 9, Хорфорд - 9, Грин - 5, Пэйтон II - 4, Спенсер - 2, Ричард, Бэсси, Карри

«Он сказал мне очень тёплые слова, и это было действительно приятно — особенно потому, что мы поговорили об этом лично. Здорово, когда человек, который раньше позволял себе спорные или критические замечания в твой адрес, затем подходит и отмечает, как много ты сделал. Стив Керр наблюдал за мной ещё в «Мемфисе», потом в «Хьюстоне», а теперь и в «Финиксе» — можно сказать, следил за всей моей карьерой. И услышать от него, что я оказываю влияние на команды, помогаю создавать культуру и являюсь сильным игроком, для меня значит очень многое», — сказал Брукс на пресс-конференции.

В этом матче «Финикс» обыграл «Голден Стэйт» и вышел в плей-офф, где в первом раунде встретится с «Оклахома-Сити Тандер».

