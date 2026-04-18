Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
15:00 Мск
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

«Локомотив-Кубань» — «Парма», результат матча 18 апреля 2026, счет 95:88, Единая лига ВТБ – 2025/2026

Дабл-дабл Фирсова не помог «Парме» победить «Локомотив» в гостевом матче Единой лиги
Комментарии

В субботу, 18 апреля, в Краснодаре на площадке «Баскет-Холл» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Бетсити Парму». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 95:88 (25:24, 25:24, 27:14, 18:26).

95 : 88
Локомотив-Кубань: Квитковских - 16, Хантер - 12, Миллер - 11, Мартин - 11, Мур - 10, Хаджибегович - 10, Темиров - 9, Ищенко - 9, Шеянов - 5, Коновалов - 2, Рябков, Попов
Бетсити Парма: Фирсов - 23, Свинин - 18, Картер - 15, Егоров - 14, Сандерс - 8, Захаров - 7, Ильницкий - 3, Минченко, Стафеев, Миронов

В составе хозяев лучшим стал разыгрывающий защитник Патрик Миллер, набравший 11 очков. Также на его счету четыре подбора, 11 передач, четыре перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+22».

Лучшим в матче стал центровой «Пармы» Глеб Фирсов, записавший в свой актив 23 очка, 10 подборов, одну передачу, два перехвата, один блок-шот и четыре потери. Его показатель эффективности составил «+30».

Сейчас читают:
«Самое больное — они перестают верить». Что ждёт «Локомотив» в плей-офф Единой лиги?
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android