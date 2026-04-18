Дабл-дабл Фирсова не помог «Парме» победить «Локомотив» в гостевом матче Единой лиги

В субботу, 18 апреля, в Краснодаре на площадке «Баскет-Холл» состоялся матч регулярного чемпионата Единой лиги ВТБ, в котором «Локомотив-Кубань» принимал «Бетсити Парму». Встреча завершилась победой хозяев паркета со счётом 95:88 (25:24, 25:24, 27:14, 18:26).

В составе хозяев лучшим стал разыгрывающий защитник Патрик Миллер, набравший 11 очков. Также на его счету четыре подбора, 11 передач, четыре перехвата и две потери при коэффициенте эффективности «+22».

Лучшим в матче стал центровой «Пармы» Глеб Фирсов, записавший в свой актив 23 очка, 10 подборов, одну передачу, два перехвата, один блок-шот и четыре потери. Его показатель эффективности составил «+30».