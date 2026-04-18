«Хочу, чтобы тренер был счастлив». Карри — о будущем главного тренера «Уорриорз»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри после вылета команды из плей-ин поделился мыслями о возможном уходе главного тренера Стива Керра.

«Хочу, чтобы тренер был счастлив. Как бы ни сложилось, благодарен за то, чего нам удалось достичь за это время. Просто хочу, чтобы тренер мог смотреть на ситуацию в целом», — приводит слова Карри Clutch Points.

Сам Керр, чей контракт истекает, заявил, что возьмёт паузу на одну-две недели, а затем сядет за стол переговоров с владельцем клуба и генеральным менеджером, чтобы обсудить будущее. Тренер не стал давать никаких обещаний, сказав, что ему нужно время, чтобы собраться с мыслями.