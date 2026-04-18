«Хочу, чтобы тренер был счастлив». Карри — о будущем главного тренера «Уорриорз»

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри после вылета команды из плей-ин поделился мыслями о возможном уходе главного тренера Стива Керра.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
18 апреля 2026, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
111 : 96
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Грин - 36, Букер - 20, Гудвин - 19, Брукс - 13, О'Нил - 11, Игодаро - 10, Гиллеспи - 2, Данн, Коффи, Аллен, Малуач, Буей, Хайсмит, Флеминг
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 23, Карри - 17, Мелтон - 16, Порзингис - 11, Сантос - 9, Хорфорд - 9, Грин - 5, Пэйтон II - 4, Спенсер - 2, Ричард, Бэсси, Карри

«Хочу, чтобы тренер был счастлив. Как бы ни сложилось, благодарен за то, чего нам удалось достичь за это время. Просто хочу, чтобы тренер мог смотреть на ситуацию в целом», — приводит слова Карри Clutch Points.

Сам Керр, чей контракт истекает, заявил, что возьмёт паузу на одну-две недели, а затем сядет за стол переговоров с владельцем клуба и генеральным менеджером, чтобы обсудить будущее. Тренер не стал давать никаких обещаний, сказав, что ему нужно время, чтобы собраться с мыслями.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сейчас читают:
Порзингис — о победе «Уорриорз» в плей-ин: ничего не сделать, когда у Карри летят «трёшки»
