Единая лига: результаты матчей 18 апреля

В субботу, 18 апреля, в регулярном чемпионате Единой лиги ВТБ сезона-2025/2026 состоялся очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогли посмотреть два матча. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с результатами.

Баскетбол. Единая лига. Результат встречи на 18 апреля:

Енисей» — УНИКС — 86:92;

«Локомотив-Кубань» — «Парма» — 95:88.

Возглавляет турнирную таблицу действующий чемпион турнира московский ЦСКА, одержавший 35 побед при трёх поражениях в 38 играх. На втором месте располагается казанский УНИКС — 32 победы и семь поражений. Тройку лидеров замыкает санкт-петербургский «Зенит» — 28 побед при 11 поражениях в 39 играх.