Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Сильвер — о Леброне: по моим данным, он собирается продолжать карьеру и в следующем сезоне

Комиссар НБА Адам Сильвер высказался о будущем 41-летнего форварда «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброна Джеймса.

«Знаете, хочу, чтобы Леброн играл ровно столько, сколько сам этого желает. Всё-таки это не просто 41-летний игрок, который возглавляет лигу по набранным очкам и ещё по множеству других статистик — до сих пор выступает на потрясающе высоком уровне. Нельзя сказать, что он просто выходит на площадку ради участия. По всем имеющимся у меня данным, он собирается продолжать карьеру и в следующем сезоне», — сказал Сильвер в интервью WFAN Sports.

Леброн Джеймс является одним из самых титулованных игроков в истории НБА. На его счету четыре чемпионства лиги и четыре награды MVP регулярного сезона, а также более 20 участий в Матче всех звёзд.

