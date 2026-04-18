Защитник УНИКСа назвал игрока, который проделал фантастическую работу в матче с «Енисеем»

Защитник команды Единой лиги ВТБ УНИКС Денис Захаров прокомментировал победу над «Енисеем» (92:86).

«Поздравляю нашу команду с победой, а «Енисей» — с хорошим матчем. По себе знаю, что в Красноярске, как правило, сложно играть. Они всегда борются, их тренер проделывает большую работу. Сегодня показали желание, несмотря на то что у нас есть проблемы с составом и адаптацией. Мы отдали 26 результативных передач, ещё выиграли у высокорослой команды подбор. Поэтому считаю, что мы хорошо боролись хорошо, особенно во второй половине, заслуженно победили.

Наш тренер всегда старается найти исполнителей, у которых получается. На мой взгляд, Джален Рейнольдс сегодня проделал фантастическую работу под кольцом. Всё, что мы промахивались — он подчищал, даже не столько с получения, как обычно, а с подборов, зарабатывая очки второго шанса. В целом, мы все боролись друг за друга.

Нам было важно победить сегодня, ведь последний матч с «Зенитом» проиграли без сильного сопротивления. Необходимо было улучшить себе настроение, потренировать определённые схемы. Повторюсь, рады победе в Красноярске, учитывая, как здесь бывает тяжело играть. Теперь нам остаётся провести заключительный матч в регулярном сезоне перед серией плей-офф», — приводит слова Захарова пресс-служба команды.