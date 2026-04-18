Горан Драгич в шутку попытался переманить Адетокунбо в «Майами»

Бывший защитник «Майами Хит» Горан Драгич в подкасте Gogis Garage на YouTube в шутку предложил форварду «Милуоки Бакс» Яннису Адетокунбо перейти в «Майами», указав на тёплый климат как на преимущество.

«Тебе 31 год, так что нужно думать о своих коленях, понимаешь, чтобы они были в порядке. Тебе нужен тёплый климат, чувак», — сказал Драгич.

«Эй, Майами — неплохое место. Красивый город, красивый город», — ответил Адетокунбо.

В минувшем регулярном сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон на 11-м месте в Восточной конференции с балансом 32-50 и не попали в плей-офф впервые с 2016 года.