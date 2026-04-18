Инсайдер назвал главный актив в возможной сделке по обмену Янниса Адетокунбо

Результаты лотереи драфта НБА могут сыграть ключевую роль в формировании потенциальной сделки по обмену двукратного MVP Янниса Адетокунбо. «Голден Стэйт Уорриорз» и «Майами Хит» проявляют серьёзный интерес к звёздному форварду «Милуоки Бакс», высокий выбор на драфте может стать главным активом в переговорах, сообщает инсайдер Эван Сидери.

«Если одной из этих команд удастся подняться в лотерее, этот выбор мгновенно превратится в ценный актив при обсуждении возможного обмена Янниса», — добавил Сидери.

Напомним, шанс «Уорриорз» попасть в топ-4 — 9,4%, а «Хит» — 4,8%.

В прошлом сезоне греческий форвард провёл за «Милуоки» 36 матчей, набирая 27,6 очка, делая 9,8 подбора и 5,4 передачи в среднем за игру. «Бакс» завершили сезон на 11-м месте в Восточной конференции с балансом 32-50 и не попали в плей-офф впервые с 2016 года.