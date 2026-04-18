Адам Сильвер озвучил условие для создания европейского дивизиона в НБА

Комиссар НБА Адам Сильвер заявил, что в будущем в лиге может появиться европейский дивизион. Он отметил, что интеграция европейских команд в основную структуру НБА станет возможной благодаря развитию сверхзвуковых технологий, которые минимизируют время перелётов.

«Нет сомнений, что в Европе играют в баскетбол высочайшего уровня, там отлично развивают игроков. Сейчас работаем над проектом создания отдельной лиги в Европе.

Но со временем, я слежу за компанией Boom Sonic, они говорят, что к 2030 году появятся сверхзвуковые самолёты. В долгосрочной перспективе определённо могу представить, что у нас будет дивизион в Европе», — цитирует Сильвера WFAN Sports.