Ламело Болл назвал вылет «Шарлотт» из плей-ин очень болезненным

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл прокомментировал вылет своей команды из плей-ин НБА после поражения от «Орландо Мэджик» (90:121).

«Очевидно, это очень больно, но считаю, что всё это лишь уроки. Ты живёшь, учишься, развиваешься и идёшь дальше. Этот сезон был лучше, чем предыдущий, так что это хорошо. Но всё равно невыход в плей-офф — это больно. Тем не менее мы выступили лучше, чем в прошлые годы, так что, как я и сказал, просто пытаемся развиваться. Надеюсь, в следующем году никакого плей-ин», — цитирует Болла Basket News.

«Мэджик» после победы в матче плей-ин продолжит свои выступления уже в матчах плей-офф, завоевав последнюю путёвку от Восточной конференции. Соперником команды в играх на вылет станет «Детройт Пистонс», занявший в регулярном чемпионате первое место на Востоке.