Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Ламело Болл назвал вылет «Шарлотт» из плей-ин очень болезненным

Ламело Болл назвал вылет «Шарлотт» из плей-ин очень болезненным
Комментарии

Разыгрывающий «Шарлотт Хорнетс» Ламело Болл прокомментировал вылет своей команды из плей-ин НБА после поражения от «Орландо Мэджик» (90:121).

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
18 апреля 2026, суббота. 02:30 МСК
Орландо Мэджик
Орландо
Окончен
121 : 90
Шарлотт Хорнетс
Шарлотт
Орландо Мэджик: Банкеро - 25, Вагнер - 18, Картер - 16, Бейн - 13, Саггс - 12, Кэйн - 9, Блэк - 7, Битадзе - 7, Да Силва - 5, Пенда - 4, Ховард - 3, Ричардсон - 2, Картер, Вагнер
Шарлотт Хорнетс: Болл - 23, Бриджес - 15, Миллер - 14, Книппел - 11, Джеймс - 6, Уайт - 4, Салон - 4, Колкбреннер - 2, Диабате - 2, Коннотон - 2, Манн - 2, Тиллман - 2, Макнили - 2, Уильямс - 1, Грин

«Очевидно, это очень больно, но считаю, что всё это лишь уроки. Ты живёшь, учишься, развиваешься и идёшь дальше. Этот сезон был лучше, чем предыдущий, так что это хорошо. Но всё равно невыход в плей-офф — это больно. Тем не менее мы выступили лучше, чем в прошлые годы, так что, как я и сказал, просто пытаемся развиваться. Надеюсь, в следующем году никакого плей-ин», — цитирует Болла Basket News.

«Мэджик» после победы в матче плей-ин продолжит свои выступления уже в матчах плей-офф, завоевав последнюю путёвку от Восточной конференции. Соперником команды в играх на вылет станет «Детройт Пистонс», занявший в регулярном чемпионате первое место на Востоке.

Сейчас читают:
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android