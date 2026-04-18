Люк Кеннард в третий раз в карьере стал лидером НБА по точности трёхочковых

Американский защитник «Лос-Анджелес Лейкерс» Люк Кеннард завершил регулярный чемпионат-2025/2026 с лучшим процентом реализации трёхочковых бросков в лиге — 47,8%.

29-летний снайпер в третий раз в карьере возглавил этот список. Достижение не осталось незамеченным в раздевалке «Лейкерс» — одноклубники вручили Кеннарду символический трофей, отметив его вклад в команду.

Кеннард перешёл в «Лейкерс» в феврале в результате обмена, который отправил Гэйба Винсента в «Атланту Хоукс». После обмена защитник сохранил высокую эффективность, реализуя 44,8% трёхочковых в составе новой команды. В 32 играх за «Лейкерс» он набирал в среднем девять очков, делал 2,6 подбора и 2,4 передачи.