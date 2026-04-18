Фото: Тайриз Халибёртон посетил шоу WWE перед WrestleMania 42

26-летний американский звёздный разыгрывающий защитник Тайриз Халибёртон, представляющий клуб Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Индиана Пэйсерс», посетил шоу промоушена World Wrestling Entetainment (WWE) SmackDown в ночь на 18 апреля в Лас-Вегасе.

Фото: Кадр из трансляции

Тайриз на протяжении всего шоу присутствовал на первых рядах у ринга, а особенно бурно отреагировал на выход действующего чемпиона мира в тяжёлом весе СМ Панка во время финального сегмента, подпевая под музыку группы Living Colour — Cult of Personality, под которой и выходит рестлер.

В ночь на 19 апреля в Лас-Вегасе пройдёт первый день WreslteMania 42.