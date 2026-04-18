Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Фанаты «Реала» опубликовали заявление перед серией плей-офф Евролиги с «Хапоэлем»

Фанатское объединение мадридского «Реала» «Берсеркерс» выпустило заявление в связи с предстоящей серией плей-офф Евролиги с израильским «Хапоэлем».

В заявлении фанаты призывают к тому, чтобы домашние матчи команды прошли при заполненных трибунах. Ранее в регулярном сезоне «Реал» был вынужден играть домашнюю игру с «Хапоэлем» без зрителей, поскольку власти классифицировали этот матч как встречу с высоким уровнем риска.

«Мы уже знаем нашего соперника по четвертьфиналу Евролиги — это «Хапоэль». Надеемся, что наш клуб будет решительно защищать свои интересы и интересы всех фанатов «Реала» и добьётся того, чтобы матчи проводились со зрителями. Необходимо задействовать все рычаги. Требуем, чтобы правительственная делегация в Мадриде перестала заниматься политикой и позволила нам наслаждаться спортом. Hala Madrid!» — говорится в заявлении «Берсеркерс».

