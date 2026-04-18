Ушёл из жизни заслуженный тренер России Виктор Семёнов

Ушёл из жизни заслуженный тренер России Виктор Семёнов
В субботу, 18 апреля, на 74-м году жизни скончался заслуженный тренер России по баскетболу, член исполкома Российской федерации баскетбола (РФБ) Виктор Семёнов.

Семёнов закончил Университет имени П. Ф. Лесгафта и с 1983 года работал в СДЮСШОР Фрунзенского района Санкт‑Петербурга, которую возглавлял более 40 лет. Под его началом выступали воспитанники, в том числе действующий глава РФБ, чемпион Европы и бронзовый призёр Олимпийских игр Андрей Кириленко, а также серебряный призёр чемпионата мира Ирина Плешакова.

Семёнов был награждён медалью «За трудовую доблесть», а также почётными знаками «Ветеран труда» и «Заслуженный работник физической культуры и спорта Российской Федерации».

Сейчас читают:
Кириленко сделал заявление о неформальных переговорах с ФИБА по сборной России
