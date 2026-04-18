Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Кириленко — о Семёнове: для нас он был наставником, дядькой, папой

Комментарии

Глава Российской федерации баскетбола (РФБ) Андрей Кириленко поделился воспоминаниями о заслуженном тренере России Викторе Семёнове, который скончался 18 апреля на 74-м году жизни.

«Хочется выразить соболезнования семье Виктора Ивановича. Для нас он был наставником, дядькой, папой, и это всё в одном лице. Виктор Иванович был первым человеком, кто встретил меня в спортивной школе, когда меня только туда зачислили. Конечно же, вспоминаю с огромной любовью и теплотой всё время, проведённое в спортивном лагере, где он был культовой фигурой для всех. Был мотором, который заставлял всех вокруг двигаться. Будем вспоминать Виктора Ивановича добрым словом и держать его образ в сердцах», — цитирует Кириленко Матч ТВ.

Материалы по теме
Ушёл из жизни заслуженный тренер России Виктор Семёнов
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android