«Реал» с двумя россиянами в составе — победитель регулярного чемпионата Испании U22

В пятницу, 17 апреля, в юношеской лиге Испании до 22 лет (Лига U22) состоялся заключительный игровой тур, по итогам которого победителем регулярного чемпионата стал мадридский «Реал».

Представляющий «Реал» Мадрид лёгкий форвард Егор Амосов, являющийся игроком стартовой пятёрки, помог своему клубу уверенно победить «Ховентуд» (72:51). Егор провёл на паркете 27.53, записав на свой счёт по итогам матча шесть очков, три подбора, восемь передач и три перехвата при коэффициенте эффективности «+11». Центровой мадридцев Илья Фролов участия в матче не принимал из-за травмы.

Александр Савков, играющий на позиции защитника за «Сарагосу», не вышел на паркет в победном матче с «Манрезой» (75:72).

Впереди команд ожидает «Финал шести». «Реал» Мадрид и «Сарагоса» попали в плей-офф, а «Гран Канария» с Александром Панасюком попала в плей-ин.