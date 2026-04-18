Стефен Карри рассказал о плане восстановления после травмы колена

Разыгрывающий «Голден Стэйт Уорриорз» Стефен Карри поделился планом восстановления после травмы колена, которая ограничила его выступления в этом сезоне.

«В основном отдых. Есть некоторые вещи, которые я могу сделать, чтобы подготовиться к следующему году, буду следить за ними. Говорят, что гольф помогает моему колену, — пошутил Карри. — Слышал, это было частью моего исследования. Это было довольно невероятно. Так что надеюсь, сможем это сделать, а затем вернуться в следующем году.

В долгосрочной перспективе нужно учитывать, что показала эта травма, как она проявила себя в этом году, зная, что была чёткая разница между моей подготовкой до и после травмы. То, что я делал недавно, продолжу делать в плане реабилитации и поддержания формы, но это, знаете, как повезёт, надеюсь, что отдых поможет мне прийти в норму», — цитирует Карри Basket News.