Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Энтони Эдвардс сыграет в первом матче серии плей-офф с «Денвером»

Комментарии

Американский защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс сыграет в первом матче серии плей-офф с «Денвер Наггетс», несмотря на проблемы с коленом.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
18 апреля 2026, суббота. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Перерыв
62 : 62
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Браун, Строутер, Джонс, Хардуэй-младший, Браун, Холмс, Йокич, Валанчюнас, Джонс, Ннаджи, Джонсон, Пикетт, Мюррэй, Гордон
Миннесота Тимбервулвз: Дивинченцо, Шеннон, Макдэниелс, Филлипс, Эдвардс, Инглс, Хиланд, Конли, Рид, Андерсон, Досунму, Беранже, Кларк, Гобер, Рэндл

Ранее Эдвардс был внесён в список травмированных как игрок, чьё участие вызывало сомнения, но позже стало известно, что он выйдет на площадку. Защитник прошёл обычную предматчевую подготовку и был полностью задействован в тренировках команды перед стартом серии, сообщает журналист The Athletic Джон Кравчински.

В регулярном чемпионате Эдвардс набирал в среднем 28,8 очка, делал пять подборов и 3,7 передачи за игру. Первая игра серии состоится в ночь на воскресенье.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android