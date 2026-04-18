Энтони Эдвардс сыграет в первом матче серии плей-офф с «Денвером»

Американский защитник «Миннесоты Тимбервулвз» Энтони Эдвардс сыграет в первом матче серии плей-офф с «Денвер Наггетс», несмотря на проблемы с коленом.

Ранее Эдвардс был внесён в список травмированных как игрок, чьё участие вызывало сомнения, но позже стало известно, что он выйдет на площадку. Защитник прошёл обычную предматчевую подготовку и был полностью задействован в тренировках команды перед стартом серии, сообщает журналист The Athletic Джон Кравчински.

В регулярном чемпионате Эдвардс набирал в среднем 28,8 очка, делал пять подборов и 3,7 передачи за игру. Первая игра серии состоится в ночь на воскресенье.