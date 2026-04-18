Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
«Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс», результат матча 18 апреля 2026, счет 126:113, плей-офф НБА – 2025/2026

«Кливленд» обыграл «Торонто» в первом матче плей-офф НБА сезона-2025/2026
Комментарии

В субботу, 18 апреля, на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде состоялся первый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Кливленд Кавальерс» принимал «Торонто Рэпторс». Хозяева площадки со счётом 126:113 (25:31; 26:23; 36:22; 29:37) обыграли гостей из Канады и вышли вперёд в серии — 1-0.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
18 апреля 2026, суббота. 20:00 МСК
Кливленд Кавальерс
Кливленд
Окончен
126 : 113
Торонто Рэпторс
Торонто
Кливленд Кавальерс: Митчелл - 32, Страс - 24, Харден - 22, Мобли - 17, Аллен - 10, Меррилл - 7, Уэйд - 5, Эллис - 3, Шрёдер - 2, Тайсон - 2, Томлин - 2, Портер, Нэнс, Проктор
Торонто Рэпторс: Барретт - 24, Барнс - 21, Ингрэм - 17, Шид - 17, Уолтер - 7, Пёлтль - 4, Мамукелашвили - 3, Лоусон - 2, Могбо - 2, Джексон-Дэвис - 2, Дик, Темпл, Баттл

Лучшим игроком в составе хозяев стал звёздный защитник Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл, — 22 очка, два подбора, 10 передач, два перехвата и четыре потери.

У гостей самым результативным стал канадский защитник Ар Джей Барретт — 24 очка, два подбора, три передачи, один перехват и четыре потери.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Материалы по теме
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
