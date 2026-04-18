«Кливленд» обыграл «Торонто» в первом матче плей-офф НБА сезона-2025/2026

В субботу, 18 апреля, на стадионе «Рокет Мортгедж Филдхаус» в Кливленде состоялся первый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Кливленд Кавальерс» принимал «Торонто Рэпторс». Хозяева площадки со счётом 126:113 (25:31; 26:23; 36:22; 29:37) обыграли гостей из Канады и вышли вперёд в серии — 1-0.

Лучшим игроком в составе хозяев стал звёздный защитник Джеймс Харден, оформивший дабл-дабл, — 22 очка, два подбора, 10 передач, два перехвата и четыре потери.

У гостей самым результативным стал канадский защитник Ар Джей Барретт — 24 очка, два подбора, три передачи, один перехват и четыре потери.