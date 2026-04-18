Защитник «Жальгириса» Франсиско ответил критикам, защитив свои претензии на MVP

Разыгрывающий «Жальгириса» Сильвен Франсиско высказался в ответ на критику, последовавшую после его заявления о том, что он достоин звания MVP Евролиги.

«Ответил на простой вопрос журналистов, почему я должен быть MVP. А вы говорите мне, что у меня эго или что я не скромен? Никто не думал, что мы выйдем в плей-офф или даже в плей-ин, но мы в топ-6, это главное», — написал Франсиско на своей странице в социальной сети Х.

Франсиско занимает первое место в рейтинге MVP по версии BasketNews. Голосование за MVP состоит из голосов болельщиков (10%), медиа (20%), главных тренеров и капитанов команд (по 35%).