Главная Баскетбол Новости

«Надеюсь, это будет настоящий плей-офф». Диллон Брукс — о серии с «Оклахомой»

«Надеюсь, это будет настоящий плей-офф». Диллон Брукс — о серии с «Оклахомой»
Канадский форвард «Финикс Санз» Диллон Брукс высказался о предстоящей серии первого раунда плей-офф НБА с «Оклахомой-Сити Тандер». «Санз» пробились в постсезон после победы над «Голден Стэйт Уорриорз» в плей-ин.

НБА — плей-офф . Раунд плей-ин
18 апреля 2026, суббота. 05:00 МСК
Финикс Санз
Финикс
Окончен
111 : 96
Голден Стэйт Уорриорз
Сан-Франциско
Финикс Санз: Грин - 36, Букер - 20, Гудвин - 19, Брукс - 13, О'Нил - 11, Игодаро - 10, Гиллеспи - 2, Данн, Коффи, Аллен, Малуач, Буей, Хайсмит, Флеминг
Голден Стэйт Уорриорз: Подзиемски - 23, Карри - 17, Мелтон - 16, Порзингис - 11, Сантос - 9, Хорфорд - 9, Грин - 5, Пэйтон II - 4, Спенсер - 2, Ричард, Бэсси, Карри

Брукс предположил, что в составе «Тандер» есть несколько «выпрашивателей фолов», намекая на способность Шея Гилджес-Александера зарабатывать штрафные броски.

«В этой команде много выпрашивателей фолов. Мы должны показывать свои руки. Надеюсь, это будет настоящий плей-офф. Показывайте свои руки», — цитирует Брукса Basket News.

Первый матч серии запланирован на воскресенье. Игра пройдёт в Оклахома-Сити.

