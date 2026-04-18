«Надеюсь, это будет настоящий плей-офф». Диллон Брукс — о серии с «Оклахомой»

Канадский форвард «Финикс Санз» Диллон Брукс высказался о предстоящей серии первого раунда плей-офф НБА с «Оклахомой-Сити Тандер». «Санз» пробились в постсезон после победы над «Голден Стэйт Уорриорз» в плей-ин.

Брукс предположил, что в составе «Тандер» есть несколько «выпрашивателей фолов», намекая на способность Шея Гилджес-Александера зарабатывать штрафные броски.

«В этой команде много выпрашивателей фолов. Мы должны показывать свои руки. Надеюсь, это будет настоящий плей-офф. Показывайте свои руки», — цитирует Брукса Basket News.

Первый матч серии запланирован на воскресенье. Игра пройдёт в Оклахома-Сити.