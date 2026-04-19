Норман Пауэлл: я всегда хотел играть за «Майами»

Защитник «Майами Хит» Норман Пауэлл поделился мыслями о своём будущем в команде. На вопрос о том, хочет ли он остаться в Майами, игрок ответил уклончиво.

«Знаете, вы можете чего-то хотеть и всё такое, но всё зависит от того, что имеет наибольший смысл. Мне нравилось моё время здесь, в Майами. Я всегда хотел играть за «Хит». Несмотря на травмы и некоторые неудачи, я считаю, что у меня был хороший сезон. Мне нравился тренерский штаб, мои товарищи по команде и всё, что было связано с сезоном. Думаю, у нас были отличные отношения за пределами площадки, мы сблизились. Это самое важное — связи, которые ты создаёшь», — сказал Пауэлл в интервью.