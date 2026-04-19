Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
Матч-центр Новости Эфир Топ-матчи Видео Рейтинг букмекеров Теперь вы знаете
Показать ещё Все новости
Все новости
Матч-центр:
Вчера (0) Сегодня (0) Сейчас (0) Завтра (0) (0)
Главная Баскетбол Новости

Лука Дончич может вернуться в середине первого раунда плей-офф — источник

Комментарии

Разыгрывающий «Лос-Анджелес Лейкерс» Лука Дончич, восстанавливающийся после растяжения задней поверхности бедра второй степени, имеет шанс вернуться на паркет уже по ходу серии первого раунда с «Хьюстон Рокетс».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Не начался
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Кто победит в основное время?
П1
X
П2

«Насколько мне известно, «Лейкерс» готовятся к тому, что не будет ни Дончича, ни Остина Ривза в первом раунде. У Ривза — травма косых мышц живота, срок восстановления — от четырёх до шести недель. С момента травмы прошло две недели, так что если он и вернётся, ближе к концу первого раунда или даже ко второму. По Луке официальных сроков нет. Обычно при такой травме восстановление занимает от трёх до шести недель. Так что есть шанс, что он вернётся в середине серии, но с растяжением подколенного сухожилия нужно быть осторожным», — сообщает журналист Джован Буха.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Комментарии
Новости. Баскетбол
Все новости RSS

На информационном ресурсе применяются рекомендательные технологии в соответствии с Правилами

© championat.com 2000–2026
Приложение для Android