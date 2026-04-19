«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз», результат матча 18 апреля 2026, счет 116:105, плей-офф НБА – 2025/2026

Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Миннесоту» в первом матче плей-офф
В ночь на 19 апреля, на стадионе « Болл-Арена» в Денвере завершился первый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Хозяева площадки со счётом 116:105 (23:33; 39:29; 29:17; 25:26) обыграли гостей из Миннесоты и вышли вперёд в серии — 1-0.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
18 апреля 2026, суббота. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
116 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Мюррэй - 30, Йокич - 25, Гордон - 17, Браун - 12, Джонсон - 12, Браун - 8, Хардуэй-младший - 7, Джонс - 5, Строутер, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 22, Гобер - 17, Макдэниелс - 16, Рэндл - 16, Досунму - 14, Дивинченцо - 12, Рид - 5, Конли - 3, Шеннон, Филлипс, Инглс, Хиланд, Андерсон, Беранже, Кларк

Лучшим игроком в составе «Наггетс» стал серб Никола Йокич, оформивший трипл-дабл, — 25 очков, 13 подборов, 11 передач, один перехват и пять потерь. Самым результативным игроком матча оказался защитник «Денвера» Джамал Мюррэй — 30 очков, пять подборов, семь передач и две потери.

У «Миннесоты» отличился защитник Энтони Эдвардс — 22 очка, девять подборов, семь передач, три блок-шота и три потери.

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
Старт плей-офф получился ярким. Но лишь для одной команды в паре «Кливленд» — «Торонто»
