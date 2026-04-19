Трипл-дабл Йокича помог «Денверу» обыграть «Миннесоту» в первом матче плей-офф

В ночь на 19 апреля, на стадионе « Болл-Арена» в Денвере завершился первый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Денвер Наггетс» принимал «Миннесоту Тимбервулвз». Хозяева площадки со счётом 116:105 (23:33; 39:29; 29:17; 25:26) обыграли гостей из Миннесоты и вышли вперёд в серии — 1-0.

Лучшим игроком в составе «Наггетс» стал серб Никола Йокич, оформивший трипл-дабл, — 25 очков, 13 подборов, 11 передач, один перехват и пять потерь. Самым результативным игроком матча оказался защитник «Денвера» Джамал Мюррэй — 30 очков, пять подборов, семь передач и две потери.

У «Миннесоты» отличился защитник Энтони Эдвардс — 22 очка, девять подборов, семь передач, три блок-шота и три потери.