«Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс», результат матча 19 апреля 2026, счет 113:102, плей-офф НБА – 2025/2026

«Нью-Йорк» обыграл «Атланту» в первом матче серии плей-офф НБА
Завершился первый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» принимал «Атланта Хоукс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 01:00 МСК
Нью-Йорк Никс
Нью-Йорк
Окончен
113 : 102
Атланта Хоукс
Атланта
Нью-Йорк Никс: Брансон - 28, Таунс - 25, Ануноби - 18, Харт - 11, Бриджес - 11, Кларксон - 8, Макбрайд - 6, Робинсон - 3, Шамет - 3, Дадье, Альварадо, Колек, Сохан, Диавара, Хукпорти
Атланта Хоукс: Макколлум - 26, Джонсон - 23, Оконгву - 19, Александер-Уолкер - 17, Куминга - 8, Дэниэлс - 4, Гуйе - 3, Винсент - 2, Уоллес, Хилд, Рисашер, Брэдли, Ньюэлл, Кисперт

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Брансон, который записал в свой актив 28 очков.

Лучшую результативность в «Атланте» показал Си Джей Макколлум, набрав 26 очков.

Следующий матч между командами состоится 21 апреля.

В регулярном чемпионате «Нью-Йорк Никс» занял третье место Восточной конференции. «Атланта Хоукс» финишировала на шестом месте на Востоке

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Турнирная таблица плей-офф НБА сезона-2025/2026
