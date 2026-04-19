«Нью-Йорк» обыграл «Атланту» в первом матче серии плей-офф НБА

Завершился первый матч первого раунда плей-офф Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) сезона-2025/2026, в рамках которого «Нью-Йорк Никс» принимал «Атланта Хоукс». Встреча прошла в Нью-Йорке на стадионе «Мэдисон Сквер Гарден» и закончилась победой хозяев со счётом

Самым результативным в составе победителей стал Джейлен Брансон, который записал в свой актив 28 очков.

Лучшую результативность в «Атланте» показал Си Джей Макколлум, набрав 26 очков.

Следующий матч между командами состоится 21 апреля.

В регулярном чемпионате «Нью-Йорк Никс» занял третье место Восточной конференции. «Атланта Хоукс» финишировала на шестом месте на Востоке

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».