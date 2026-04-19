ЦСКА — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Леброн и Бронни Джеймсы — первый дуэт отца и сына, сыгравший вместе в плей-офф НБА

В эти минуты в Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» проходит первый матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимает «Хьюстон Рокетс».

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
4-я четверть
96 : 80
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Тьеро, Вандербилт, Смит, Кнехт, Эйтон, Джеймс, Кеннард, Хэйс, Ларэвиа, Клебер, Джеймс, Хатимура, Смарт
Хьюстон Рокетс: Холидей, Томпсон, Финни-Смит, Дэвисон, Тэйт, Смит II, Шеппард, Исон, Окоги, Шенгюн, Капела, Грин

На момент написания новости проходит вторая четверть. В этой встрече в составе «Лейкерс» принимают участие Леброн и Бронни Джеймс, которые стали первым дуэтом отец-сын, сыгравшим вместе в плей-офф НБА.

Фото: Кадр из трансляции

В регулярном чемпионате «Лейкерс» заняли четвёртое место Западной конференции. «Хьюстон» финишировал на пятом месте на Западе.

Напомним, действующим победителем НБА является «Оклахома-Сити Тандер», которая в финальной серии прошлогоднего розыгрыша обыграла «Индиану Пэйсерс».

