Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон» на старте плей-офф НБА

В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился первый матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Хьюстон Рокетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 107:98.

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Люк Кеннард, на счету которого 27 очков, четыре подбора и три результативные передачи. У Леброна Джеймса дабл-дабл из 19 очков, восьми подборов и 13 результативных передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился турецкий центровой Алперен Шенгюн, на счету которого 19 очков, восемь подборов и шесть передач.

«Лейкерс» повели в серии 1-0. Второй матч состоится 22 апреля на этой же арене.