Скидки
Реклама
ООО «Перфлюенс». ИНН 7725380313
erid: 2RanynuEVrG
3х500 ₽
Реклама 18+
ООО «Фортуна». ИНН: 6164205110
erid: 2Ranym3MDvH
Реклама 18+
ООО «ПМБК», ИНН 7729607406
erid: 2Ranyms2Ain
ЦСКА — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Баскетбол Новости

Лос-Анджелес Лейкерс — Хьюстон Рокетс результат матча 19 апреля 2026, счёт 107:98, плей-офф НБА 2025-2026

Дабл-дабл Леброна помог «Лейкерс» обыграть «Хьюстон» на старте плей-офф НБА
В Лос-Анджелесе на стадионе «Крипто.ком Арена» завершился первый матч первого раунда плей-офф НБА, в котором «Лос-Анджелес Лейкерс» принимал «Хьюстон Рокетс». Хозяева площадки выиграли встречу со счётом 107:98.

НБА — плей-офф. 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 98
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Кеннард - 27, Эйтон - 19, Джеймс - 19, Смарт - 15, Хатимура - 14, Ларэвиа - 6, Хэйс - 4, Вандербилт - 3, Тьеро, Смит, Кнехт, Джеймс, Клебер
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 19, Томпсон - 17, Шеппард - 17, Смит II - 16, Исон - 16, Окоги - 7, Тэйт - 4, Капела - 2, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Грин

Самым результативным игроком в составе победителей стал американский защитник Люк Кеннард, на счету которого 27 очков, четыре подбора и три результативные передачи. У Леброна Джеймса дабл-дабл из 19 очков, восьми подборов и 13 результативных передач.

У гостей наивысшей результативностью отметился турецкий центровой Алперен Шенгюн, на счету которого 19 очков, восемь подборов и шесть передач.

«Лейкерс» повели в серии 1-0. Второй матч состоится 22 апреля на этой же арене.

Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
