Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на игру со своим сыном в плей-офф НБА

Легендарный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал совместную игру со своим сыном Бронни в плей-офф НБА против «Хьюстон Рокетс» (107:98). Они стали первым дуэтом отец-сын, сыгравшим вместе в плей-офф.

«Чёрт, я только что вышел на площадку вместе со своим сыном в матче плей-офф. Наверное, это самое безумное, что вообще со мной случалось за всю карьеру.

Это просто невероятно — находиться там вместе с ним, с его братом и сестрой, с его мамой на трибунах, с бабушкой. Это какое-то сумасшествие. Моя мама наблюдает, как в плей-офф играют и её сын, и её внук. Это просто безумие», — сказал легендарный баскетболист на пресс-конференции.

«Лейкерс» повели в серии 1-0. Второй матч состоится 22 апреля на этой же арене.

