ЦСКА — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Леброн Джеймс эмоционально отреагировал на игру со своим сыном в плей-офф НБА

Легендарный форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал совместную игру со своим сыном Бронни в плей-офф НБА против «Хьюстон Рокетс» (107:98). Они стали первым дуэтом отец-сын, сыгравшим вместе в плей-офф.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 98
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Кеннард - 27, Эйтон - 19, Джеймс - 19, Смарт - 15, Хатимура - 14, Ларэвиа - 6, Хэйс - 4, Вандербилт - 3, Тьеро, Кнехт, Джеймс, Клебер, Смит
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 19, Томпсон - 17, Шеппард - 17, Смит II - 16, Исон - 16, Окоги - 7, Тэйт - 4, Капела - 2, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Дюрант, Грин

«Чёрт, я только что вышел на площадку вместе со своим сыном в матче плей-офф. Наверное, это самое безумное, что вообще со мной случалось за всю карьеру.

Это просто невероятно — находиться там вместе с ним, с его братом и сестрой, с его мамой на трибунах, с бабушкой. Это какое-то сумасшествие. Моя мама наблюдает, как в плей-офф играют и её сын, и её внук. Это просто безумие», — сказал легендарный баскетболист на пресс-конференции.

«Лейкерс» повели в серии 1-0. Второй матч состоится 22 апреля на этой же арене.

