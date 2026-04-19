Единая лига: расписание матчей 19 апреля

Сегодня, 19 апреля, в регулярном чемпионате Единой лиги в сезоне-2025/2026 состоится очередной игровой день, в рамках которого поклонники российского баскетбола смогут посмотреть один матч. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с его расписанием.

Единая лига. Расписание матчей на 19 апреля:

17:00 мск — ЦСКА — МБА-МАИ.

Победителем регулярного чемпионата сезона-2025/2026 стал московский ЦСКА, у которого на данный момент 35 побед при трёх поражениях в 38 играх. Второе место в турнирное таблице обеспечил себе казанский УНИКС — 32 победы и семь поражений в 39 матчах. Санкт-петербургский «Зенит» — третий (28 побед и 11 поражений).