Результаты игрового дня плей-офф НБА 19 апреля

В ночь с 18 на 19 апреля мск в Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) прошли первые матчи плей-офф сезона-2025/2026. В рамках игрового дня состоялись четыре встречи серий 1/8 финала плей-офф НБА. «Чемпионат» предлагает ознакомиться с их итоговыми результатами.

Все результаты игрового дня НБА 19 апреля

«Кливленд Кавальерс» — «Торонто Рэпторс» — 126:113 (счёт в серии 1-0).

«Денвер Наггетс» — «Миннесота Тимбервулвз» — 116:105 (счёт в серии 1-0).

«Нью-Йорк Никс» — «Атланта Хоукс» — 113:102 (счёт в серии 1-0).

«Лос-Анджелес Лейкерс» — «Хьюстон Рокетс» — 107:98 (счёт в серии 1-0).

Необычная развязка в школьном баскетбольном матче США