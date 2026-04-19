ЦСКА — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
«Нью-Орлеан» уволил часть сотрудников, прислав письма на почту — Дуа

В пятницу руководство команды Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Нью-Орлеан Пеликанс» официально приступило к серьёзным изменениям и реструктуризации в своей организации, и несколько сотрудников уже получили уведомление по электронной почте о том, что они будут уволены, сообщил репортёр «Пеликанс» Шамит Дуа в социальных сетях.

Внутренняя перестройка продолжится в ближайшие пару месяцев в связи с неудачным завершением сезона-2025/2026. «Пеликанс» не смогли выйти в плей-офф НБА, завершив сезон с 26 победами и 56 поражениями в 82 играх. Менеджер клуба Джо Думарс занят поисками главного тренера.

