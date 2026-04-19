Леброн оценил свою игру после победы над «Хьюстоном» в матче плей-офф

Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал свою игру после победы над «Хьюстон Рокетс» (107:98) в матче плей-офф, где оформил дабл-дабл. Встречу пропустили разыгрывающий Лука Дончич и атакующий защитник Остин Ривз.

«Мне нужно делать понемногу всего. Этого требует моя роль. Быть универсальным: подбирать, отдавать передачи, бросать, защищаться — и ставить себя в такие позиции, где я могу приносить пользу команде», — приводит слова Джеймса журналист Дейв Макменамин.

В этой встрече Джеймс набрал 19 очков, сделал 8 подборов, отдал 13 передач и совершил 1 блок-шот. Его показатель полезности составил «+30».

Команда повела в серии 1-0. Второй матч состоится 22 апреля на домашней площадке «Лейкерс».