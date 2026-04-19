ЦСКА — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Леброн оценил свою игру после победы над «Хьюстоном» в матче плей-офф

Леброн оценил свою игру после победы над «Хьюстоном» в матче плей-офф
Лёгкий форвард «Лос-Анджелес Лейкерс» Леброн Джеймс прокомментировал свою игру после победы над «Хьюстон Рокетс» (107:98) в матче плей-офф, где оформил дабл-дабл. Встречу пропустили разыгрывающий Лука Дончич и атакующий защитник Остин Ривз.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
19 апреля 2026, воскресенье. 03:30 МСК
Лос-Анджелес Лейкерс
Лос-Анджелес
Окончен
107 : 98
Хьюстон Рокетс
Хьюстон
Лос-Анджелес Лейкерс: Кеннард - 27, Эйтон - 19, Джеймс - 19, Смарт - 15, Хатимура - 14, Ларэвиа - 6, Хэйс - 4, Вандербилт - 3, Тьеро, Кнехт, Джеймс, Клебер, Смит
Хьюстон Рокетс: Шенгюн - 19, Томпсон - 17, Шеппард - 17, Смит II - 16, Исон - 16, Окоги - 7, Тэйт - 4, Капела - 2, Холидей, Финни-Смит, Дэвисон, Дюрант, Грин

«Мне нужно делать понемногу всего. Этого требует моя роль. Быть универсальным: подбирать, отдавать передачи, бросать, защищаться — и ставить себя в такие позиции, где я могу приносить пользу команде», — приводит слова Джеймса журналист Дейв Макменамин.

В этой встрече Джеймс набрал 19 очков, сделал 8 подборов, отдал 13 передач и совершил 1 блок-шот. Его показатель полезности составил «+30».

Команда повела в серии 1-0. Второй матч состоится 22 апреля на домашней площадке «Лейкерс».

Календарь плей-офф НБА сезона-2025/2026
Сетка плей-офф НБА сезона-2025/2026
