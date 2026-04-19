Арсич рассказал, что нужно сделать Сонько из «Енисея», чтобы стать более значимым игроком

Главный тренер команды Единой лиги ВТБ «Енисей» Йовица Арсич высказался о прогрессе российского форварда Дмитрия Сонько.

– Ещё один игрок, который прибавил в этом сезоне – это Дмитрий Сонько. Насколько он является важным игроком в ваших игровых схемах этого сезона?

– Дмитрию в этом сезоне гораздо легче, так как он играет в команде уже третий год. И он очень хорошо знает все мои тренерские требования. Могу сказать, что, если бы он немного подтянул физподготовку, он исполнял бы ещё более важную роль. Тем не менее я никогда не сомневался в броске Сонько. Почти все моменты для атаки кольца он выбирает удачно. Он очень добавил в защите по сравнению с тем, что он делал и не делал без мяча два года тому назад. Он стал более опытным баскетболистом, с лучшим пониманием игры. Он чётко знает все наши командные взаимодействия. Поэтому Дмитрий в этом сезоне и выглядит на площадке намного лучше, чем раньше, — приводит слова Арсича пресс-служба турнира.