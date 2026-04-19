«Это как идти на войну». Гобер — о подготовке к серии против Йокича

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер поделился настроем перед серией плей-офф против «Денвер Наггетс» и центрового команды Николы Йокича. В первом матче «Тимбервулвз» уступили со счётом 105:116.

«Это как идти на войну. Я, конечно, никогда такого не испытывал, но, по сути, это всё про психологию. С детства я мечтал оказаться в такой ситуации — играть против лучших игроков мира, поэтому нужно просто принять этот шанс.

Как у любого конкурентного игрока, у нас одна цель — выиграть чемпионство. Нужно максимально подготовиться, а когда ты уже «на поле боя», главное — быть в моменте. Для меня это про то, чтобы выкладываться на максимум, а дальше игра сама всё расставит по местам», — сказал Гобер на пресс-конференции.