ЦСКА — МБА-МАИ. Прямая трансляция
«Это как идти на войну». Гобер — о подготовке к серии против Йокича

Центровой «Миннесоты Тимбервулвз» Руди Гобер поделился настроем перед серией плей-офф против «Денвер Наггетс» и центрового команды Николы Йокича. В первом матче «Тимбервулвз» уступили со счётом 105:116.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
18 апреля 2026, суббота. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
116 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Мюррэй - 30, Йокич - 25, Гордон - 17, Браун - 12, Джонсон - 12, Браун - 8, Хардуэй-младший - 7, Джонс - 5, Строутер, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 22, Гобер - 17, Макдэниелс - 16, Рэндл - 16, Досунму - 14, Дивинченцо - 12, Рид - 5, Конли - 3, Шеннон, Филлипс, Инглс, Хиланд, Андерсон, Беранже, Кларк

«Это как идти на войну. Я, конечно, никогда такого не испытывал, но, по сути, это всё про психологию. С детства я мечтал оказаться в такой ситуации — играть против лучших игроков мира, поэтому нужно просто принять этот шанс.

Как у любого конкурентного игрока, у нас одна цель — выиграть чемпионство. Нужно максимально подготовиться, а когда ты уже «на поле боя», главное — быть в моменте. Для меня это про то, чтобы выкладываться на максимум, а дальше игра сама всё расставит по местам», — сказал Гобер на пресс-конференции.

