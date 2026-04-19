Аналитик НБА Эй Смит появился на WWE WrestleMania 42 и был освистан фанатами

Известный американский эксперт и аналитик Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) Стивен Эй Смит в ночь на 19 апреля стал гостем крупнейшего реслинг-шоу года от промоушена World Wreslting Entertainment (WWE) WrestleMania 42.

Фото: Кадр из трансляции

Как только на арене показали и представили Стивена, зрители, находящиеся на «Эллиджент Стэдиум», освистали работника телеканала ESPN, который также транслирует крупные шоу WWE.

Американский аналитик Эй Смит появился в кадре перед началом поединка между Дрю Макинтайром и Джейкобом Фату, который прошёл без дисквалификаций. Победу одержал самоанский представитель реслинг-индустрии Фату.