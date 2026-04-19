Карасёв — о матче с ЦСКА: сдаваться никто не собирается

Главный тренер МБА-МАИ Василий Карасёв поделился ожиданиями от матча с ЦСКА, отметив, что команда сохраняет шансы на шестое место в регулярном чемпионате.

«Поражение в Красноярске максимально осложнило нам борьбу за шестое место. Теперь у нас просто нет вариантов — нужно выигрывать оба оставшихся матча. Все понимают, что сделать это в игре с ЦСКА, да ещё и на его площадке — задача невероятно сложная. В последней встрече армейцы просто не оставили нам шансов, но до этого мы доказывали, что способны навязать борьбу. Будем стараться сделать это и завтра. Сдаваться раньше времени никто не собирается», — приводит слова Карасёва пресс-служба клуба.

ЦСКА досрочно занял первое место по итогам регулярного сезона и уже обеспечил себе выход в плей-офф.

Чтобы сохранить шансы на шестую позицию, МБА-МАИ необходимо побеждать в обоих оставшихся матчах — с ЦСКА и «Самарой». В случае осечки команда будет зависеть от результата «Уралмаша», который в заключительной игре регулярного чемпионата сыграет с «Автодором».