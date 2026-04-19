ЦСКА — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Баскетбол Новости

Йокич и Мюррэй повторили достижение дуэта Майкла Джордана и Скотти Пиппена в плей-офф НБА

Комментарии

31-летний сербский центровой Никола Йокич и 29-летний канадский защитник Джамал Мюррэй, представляющие команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», по итогам матча первого раунда плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» (116:105) повторили достижение легендарного дуэта Майкла Джордана и Скотти Пиппена.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
18 апреля 2026, суббота. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
116 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Мюррэй - 30, Йокич - 25, Гордон - 17, Браун - 12, Джонсон - 12, Браун - 8, Хардуэй-младший - 7, Джонс - 5, Строутер, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 22, Гобер - 17, Макдэниелс - 16, Рэндл - 16, Досунму - 14, Дивинченцо - 12, Рид - 5, Конли - 3, Шеннон, Филлипс, Инглс, Хиланд, Андерсон, Беранже, Кларк

Йокич и Мюррэй провели свой восьмой матч в плей-офф, где они индивидуально набирают 25+ очков, 5+ подборов и 5+ передач. По этому показателю они сравнялись с Джорданом и Пиппеном.

Никола стал лучшим игроком матча в игре с «Миннесотой», оформив трипл-дабл, — 25 очков, 13 подборов, 11 передач, один перехват и пять потерь. Самым результативным игроком матча оказался Мюррэй — 30 очков, пять подборов, семь передач и две потери.

Материалы по теме
Плей-офф НБА — 2026. Первый раунд. LIVE!
