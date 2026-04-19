Йокич и Мюррэй повторили достижение дуэта Майкла Джордана и Скотти Пиппена в плей-офф НБА

31-летний сербский центровой Никола Йокич и 29-летний канадский защитник Джамал Мюррэй, представляющие команду Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) «Денвер Наггетс», по итогам матча первого раунда плей-офф с «Миннесотой Тимбервулвз» (116:105) повторили достижение легендарного дуэта Майкла Джордана и Скотти Пиппена.

Йокич и Мюррэй провели свой восьмой матч в плей-офф, где они индивидуально набирают 25+ очков, 5+ подборов и 5+ передач. По этому показателю они сравнялись с Джорданом и Пиппеном.

Никола стал лучшим игроком матча в игре с «Миннесотой», оформив трипл-дабл, — 25 очков, 13 подборов, 11 передач, один перехват и пять потерь. Самым результативным игроком матча оказался Мюррэй — 30 очков, пять подборов, семь передач и две потери.