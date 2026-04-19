Главная Баскетбол Новости

Легенда НБА Деннис Родман введён в Зал славы WWE

64-летний американский пятикратный чемпион Национальной баскетбольной ассоциации (НБА) и член Зала славы баскетбола Деннис Родман в ночь на 18 апреля был введён в Зал славы промоушена World Wrestling Entrtainment (WWE).

«Прежде чем выйти на сцену, парни, я, думал, что, вероятно, разревусь. Мне нравится то, что WWE сделали для Халка Хогана. Мне это нравится, я чуть со стула не упал. Боже, ему потребовалось так много времени, чтобы добиться этого. О, Боже мой. Халк, мы любим тебя. Очень скучаем.

Поэтому я хочу продолжить говорить о человеке, который здесь находится, о другом человеке — Нике Хогане (сын Халка Хогана. — Прим. «Чемпионата»). Я знаю Ника с тех пор, как ему было года три-четыре, и он прошёл через некоторые… В своё время он переживал действительно тяжёлые времена, и его отец, чувак, всегда был рядом с ним, что бы тот ни сделал, знаете, что бы он ни сделал — он был рядом с ним. И я так горжусь Ником», — приводит слова Родмана издание Yahoo Sports.

В Зал славы Денниса ввели две другие легенды — Кевин Нэш и Шон Уолтман, выступавший под именем Икс-Пак. Вместе с Деннисом и Халком Хоганом они были в группировке nWo.

