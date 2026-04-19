Йокич — о потерях «Денвера»: нельзя дарить сопернику лёгкие очки

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал игру команды с мячом после победы над «Миннесотой Тимбервулвз» (116:105) в первом матче плей-офф.

«Думаю, в плей-офф это нормально — мяч часто выбивают, случаются потери. У меня и у Джамала Мюррэя мяч часто в руках, и иногда его будут цеплять руками, иногда ты сам его потеряешь или сорвёшь ведение. Во второй половине мы сыграли с потерями намного лучше, чем в первой. В первой четверти мы отдали им слишком много лёгких очков — по сути, быстрые отрывы «один в ноль». А этого нельзя допускать, потому что они очень опасны, и давать им такие лёгкие очки — это последнее, что нам нужно», — заявил Йокич на пресс-конференции.

В этом матче Йокич допустил пять потерь, а его партнёр по команде Джамал Мюррэй — две.