ЦСКА — МБА-МАИ. Прямая трансляция
Реклама
О рекламодателе
ООО «ОККО»
ИНН: 7814665871
2Ranyo4Qrzk
Смотреть трансляцию
Йокич — о потерях «Денвера»: нельзя дарить сопернику лёгкие очки

Центровой «Денвер Наггетс» Никола Йокич прокомментировал игру команды с мячом после победы над «Миннесотой Тимбервулвз» (116:105) в первом матче плей-офф.

НБА — плей-офф . 1/8 финала. 1-й матч
18 апреля 2026, суббота. 22:30 МСК
Денвер Наггетс
Денвер
Окончен
116 : 105
Миннесота Тимбервулвз
Миннеаполис
Денвер Наггетс: Мюррэй - 30, Йокич - 25, Гордон - 17, Браун - 12, Джонсон - 12, Браун - 8, Хардуэй-младший - 7, Джонс - 5, Строутер, Джонс, Холмс, Валанчюнас, Ннаджи, Пикетт
Миннесота Тимбервулвз: Эдвардс - 22, Гобер - 17, Макдэниелс - 16, Рэндл - 16, Досунму - 14, Дивинченцо - 12, Рид - 5, Конли - 3, Шеннон, Филлипс, Инглс, Хиланд, Андерсон, Беранже, Кларк

«Думаю, в плей-офф это нормально — мяч часто выбивают, случаются потери. У меня и у Джамала Мюррэя мяч часто в руках, и иногда его будут цеплять руками, иногда ты сам его потеряешь или сорвёшь ведение. Во второй половине мы сыграли с потерями намного лучше, чем в первой. В первой четверти мы отдали им слишком много лёгких очков — по сути, быстрые отрывы «один в ноль». А этого нельзя допускать, потому что они очень опасны, и давать им такие лёгкие очки — это последнее, что нам нужно», — заявил Йокич на пресс-конференции.

В этом матче Йокич допустил пять потерь, а его партнёр по команде Джамал Мюррэй — две.

